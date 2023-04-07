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В «ПСЖ» недовольны главным тренером из-за привилегированного отношения к Месси и Неймару

В «ПСЖ» недовольны главным тренером из-за привилегированного отношения к Месси и Неймару
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Многие футболисты французского «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Кристофом Галтье. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, у игроков парижан вызывают вопросы тренировки, проводимые наставником, а также его манера выставлять вперёд других за счёт задвигания назад остальных. Часть игроков уже перестала поддерживать главного тренера.

Также в раздевалке «ПСЖ» крайне недовольны тем, что Галтье постоянно защищает нападающих Лионеля Месси и Неймара. Некоторые игроки жалуются, что почти не получают мяч, который всегда идёт к аргентинскому футболисту.

Ещё один момент, вызывающий недовольство в стане парижан, — ситуация с контрактом Месси, который до сих пор не продлён, несмотря на то что в ноябре была информация о договорённости с аргентинцем.

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