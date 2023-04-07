Булыкин: если «Динамо» проиграет «Спартаку», сто процентов будут менять Йокановича

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 8 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Спартак» – «Динамо» всегда было центральным дерби. Обе команды хорошо настраиваются на этот матч. «Динамо» сейчас очень нужны очки. А «Спартак» буксует после зимней паузы и никак не может составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство. Но от «Спартака» все ждут победы, даже учитывая, что Джикия и Промес не в составе. Две команды захотят показать свой лучший футбол и взять три очка. И «Спартак», и «Динамо» могут хорошо сыграть в этом матче. Жду очень интересное дерби, в котором «Спартак» небольшой фаворит.

Вылет «Динамо» из Кубка России играет свою роль, но не такую сильную. Команда может хорошо выступить и подсластить горечь от поражения. «Динамо» захочет сделать небольшой подарок болельщикам и обыграть «Спартак» в принципиальном дерби.

Если «Динамо» проиграет дерби после вылета из Кубка и покажет плохую игру и отсутствие настроя, то сто процентов будут менять тренерский штаб», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.