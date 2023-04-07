Гладилин: нахождение «Спартака» в тройке под угрозой — преимущества перед «Динамо» нет

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоится в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Сложно предсказать развитие матча «Спартак» — «Динамо». Команды и по силам, и по составу равны. Мотивации тоже хватает всем, потому что последние матчи команды проиграли. Все приложат максимум усилий, а результат будет зависеть от реализации моментов и ошибок в обороне.

Обе команды находятся не в очень хорошей ситуации. У «Спартака» нет никакого преимущества перед «Динамо». Их нахождение в тройке под угрозой, потому что игра «Спартака» не внушает уверенности. «Динамо» ничуть не слабее. Потеря очков вполне реальна», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.