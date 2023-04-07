Семак высказался о результативности Дзюбы в «Локомотиве»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который ранее выступал за команду из Санкт-Петербурга. Напомним, Дзюба забил в составе железнодорожников шесть голов за четыре матча, а также отдал одну результативную передачу.
«Удивлён ли я результативностью Дзюбы? У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» — у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артёму как игроку, который находится на острие атаки, — забивать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
15:41
-
15:40
-
15:39
-
15:32
-
15:26
-
15:16
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:19
-
13:06
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:29
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
12:04
-
11:58
-
11:50
Партнерский контент