Семак высказался о результативности Дзюбы в «Локомотиве»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который ранее выступал за команду из Санкт-Петербурга. Напомним, Дзюба забил в составе железнодорожников шесть голов за четыре матча, а также отдал одну результативную передачу.

«Удивлён ли я результативностью Дзюбы? У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» — у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артёму как игроку, который находится на острие атаки, — забивать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».