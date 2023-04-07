Лэмпард рассказал, что запланировал посетить матч «Челси» — «Ливерпуль» две недели назад

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что запланировал посетить матч с «Ливерпулем» ещё две недели назад. Перенесённая встреча 8-го тура английской Премьер-Лиги состоялась во вторник, 4 апреля, и завершилась вничью — 0:0. Переговоры о его назначении проходили позже.
«Я представляю себе, как это может выглядеть, но я могу гарантировать, что запланировал быть на игре две недели назад. Я уже давно не возвращался на «Стэмфорд Бридж». Я тоже работал большую часть этого времени, а до этого была пандемия. В клубе, к которому я принадлежу, конечно, чувствуешь себя как дома, когда приходишь сюда, поэтому я хотел вернуться. Я был на матче, и, конечно, сейчас мы здесь, но посещение матча было организовано две или три недели назад», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
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