Павел Погребняк: Дзюба в погоне за рекордом Кержакова, для него каждый матч принципиальный

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом», заявив, что для форварда железнодорожников Артёма Дзюбы каждый матч является принципиальным, так как он находится в погоне за рекордом Александра Кержакова.

«Локомотив» сейчас заряжен, находится в хорошей форме, в раздевалке порядок, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова! Для него сейчас каждый матч принципиальный. Как я понимаю, он в погоне за рекордом» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Александру Кержакову принадлежит российский рекорд по количеству голов, забитых на профессиональном уровне. Экс-форвард «Зенита» забил 233 гола.