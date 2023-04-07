Павел Погребняк: Дзюба в погоне за рекордом Кержакова, для него каждый матч принципиальный
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом», заявив, что для форварда железнодорожников Артёма Дзюбы каждый матч является принципиальным, так как он находится в погоне за рекордом Александра Кержакова.
«Локомотив» сейчас заряжен, находится в хорошей форме, в раздевалке порядок, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова! Для него сейчас каждый матч принципиальный. Как я понимаю, он в погоне за рекордом» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Александру Кержакову принадлежит российский рекорд по количеству голов, забитых на профессиональном уровне. Экс-форвард «Зенита» забил 233 гола.
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