«Классный был день, атмосфера как на «Уэмбли». Мозес — о финале «Спартак»— «Динамо»

Нигерийский защитник московского «Спартака» Виктор Мозес поделился воспоминаниями о победном матче финала Кубка России прошлого сезона над «Динамо» (2:1), заявив, что атмосфера на стадионе была как на английском «Уэмбли».
«Победа над «Динамо» в мае прошлого года получилась очень эмоциональной. Меня впечатлило, когда я узнал, что «Спартак» не выигрывал Кубок 19 лет. Но мы смогли прервать эту засуху. Классный был день. Потрясающе завершили сезон. Было бы здорово снова испытать такие чувства в этом году. Атмосфера финала на таком большом стадионе незабываема. Как на «Уэмбли», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
«Спартак» сыграет с «Динамо» в рамках РПЛ уже завтра, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
- 7 апреля 2023
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