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Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»

Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Специалист оценил уровень соперника, рассказал о настрое на игру и о некоторых тактических аспектах.

«С каким мотивом в голове «Зенит» подходит к матчу с «Локомотивом»? Так же, как и к любому другому матчу: нам нужно побеждать, выходить и показывать ту игру, на которую мы способны. Будем стараться показать хорошую и качественную игру и надеяться на победу.

Любая команда выигрывает и проигрывает. «Локомотив» также вылетел из Кубка — они проиграли две игры, в чемпионате выиграли четыре матча. Что касается результатов, то, я думаю, здесь все компоненты сошлись: и качественная игра, и количество моментов, которая команда создаёт. Думаю, те результаты, которые команда показывает на этом отрезке, абсолютно заслуженны.

Готовясь к каждой игре, мы анализируем абсолютно всех игроков и готовимся абсолютно ко всем. Конечно, мы знаем сильные стороны Пиняева, Дзюбы, Глушенкова, Жемалетдинова, Миранчука — всей группы атаки. Но одно дело знать, а другое — противостоять, это футбол. Мы все прекрасно знаем, как играет «Зенит», как играет «Локомотив», но предположить, что будет на футбольном поле, никто не может. Будем смотреть, насколько мы сможем справиться с атакующей группой «Локомотива» и при этом показать хорошую игру.

Я не думаю, что «Локомотив» часто меняет тактику. Команда за редким исключением играла примерно в одну и ту же схему. У нас в арсенале есть как минимум две тактические схемы, которые мы используем чаще других. Посмотрим, как будет складываться игра, в каком состоянии будут те игроки, которые находятся у нас на лидирующих позициях. От состояния наших лидеров и будем отталкиваться», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 9 апреля.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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