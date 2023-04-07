«Уехать из «Уфы» в «Сити» — когда такое ещё повторится?» Шелия — о Зинченко
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказал мнение об украинском полузащитнике лондонского «Арсенала» Александре Зинченко, ранее выступавшем в «Манчестер Сити». В прошлом они вместе играли за «Уфу».
«Было ли видно, что Зинченко — игрок уровня чемпиона АПЛ? Нет, конечно. Как можно было тогда такое сказать про любого футболиста в России, не только из «Уфы»? Вот сейчас про кого-то так можно предположить?
Помню, что Зинченко был очень трудолюбивым, у него были хорошие качества. Но он не выделялся настолько сильно, чтобы уехать в «Сити». Ребята говорили, что он провёл хороший турнир за юношескую сборную и там его заметили.
Я был в шоке, но рад за него. Уехать из «Уфы» в «Сити» — когда такое ещё повторится?» — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
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