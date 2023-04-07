Виталий Дьяков: у «Спартака» и «Динамо» явный спад — фаворита в матче нет

Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоится в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Фаворита в матче «Спартак» – «Динамо» нет. Обе команды не в лучших физических и психологических кондициях. Последние матчи «Динамо» и «Спартак» играют не особо удачно – у обеих команд явный спад. Но это старейшее дерби — у тех и у других будет особая мотивация. Сказать, кто фаворит, а кто аутсайдер, сложно: может произойти всё что угодно. Настрой у футболистов будет запредельный. Нас ждёт интересная игра», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.