Петржела: для Дзюбы будет престижно сыграть с «Зенитом», ведь там он провёл лучшие годы

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе будет престижно играть с сине-бело-голубыми, так как именно в их составе форвард провёл свои лучшие годы в карьере.
«Матч с «Зенитом» очень важен, как и все остальные игры. Для Дзюбы сыграть матч с «Зенитом» будет престижно, ведь лучшие годы он провёл в «Зените». Но уверен, что «Зенит» выиграет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
34-летний Дзюба провёл в «Зените» восемь сезонов, покинув команду летом 2022 года на правах свободного агента. Зимой футболист подписал контракт с «Локомотивом». Сине-бело-голубые и красно-зелёные сыграют друг с другом в рамках 22-го тура РПЛ послезавтра, 9 апреля.
- 7 апреля 2023
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