Суд Москвы отказал в удовлетворении иска Шамиля Газизова к Леониду Федуну

На официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилась информация о том, что иск бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну не был удовлетворён.

Газизов требовал у Федуна выплатить ему почти 400 млн рублей, которые, по мнению экс генерального директора «Спартака», не были выплачены ему ранее в качестве заработной платы.

Ранее Газизов заявлял, что Федун при найме на работу обещал ему часть акций московского клуба. Экс-гендиректор даже предоставлял суду бумагу, свидетельствующую об этом, которая якобы была подписана бывшим владельцем красно-белых. Федун заявлял, что данный документ не является частью трудового договора со «Спартаком».