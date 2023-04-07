Юрий Желудков: что «Зениту» опасаться Артёма Дзюбу — он ни о чём

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся со столичным «Локомотивом». Игра состоится в ближайшее воскресенье, 9 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Ожидание от матча с «Локомотивом» одно — «Зенит» должен победить. Шансы примерно равные. «Локомотив» сейчас выигрывает. Посмотрим, буду болеть за «Зенит».

Дзюба? Да что там опасаться? Возможно, будет дополнительная мотивация, может, захочет себя показать. Да, он забил уже шесть голов. Но опасаться всё равно нечего — он ни о чём», — сказал Юрий Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.