Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия выделил самых опасных нападающих РПЛ

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия назвал нападающих Российской Премьер-Лиги, с которыми сложнее всего играть.

«Понятно, что Малком, Клаудиньо, Промес — классные игроки. Очень неприятные форварды — Дзюба и Соболев. Против них всегда сложно, надо быть готовым к разным ситуациям. Они так здорово укрывают мяч, что к ним тяжело подступиться защитникам. Следовательно, и вратарям хуже виден момент. Плюс они жёстко идут в единоборства.

Ещё помню, как удивил Муса. Шли на мяч оба, мне казалось, я спокойно успеваю, но он был таким быстрым. И прокинул мимо меня», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Гиорги Шелия в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 20 матчей. Также на его счету пять матчей в Фонбет Кубке России. Голкиперу 34 года.