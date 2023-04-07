Алексей Сафонов — о «Спартаке»: главное, что игра есть, а очки придут

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о последних результатах московских «Спартака» и ЦСКА. По его мнению, красно-белые побеждали в последних матчах за счёт характера, а у красно-белых есть неплохое содержание игры, значит, и очки со временем придут.
«У ЦСКА три победы кряду. Что случилось с командой? Наконец нашла свою игру?
Думаю, в последних играх команда больше за счёт характера вытаскивает. Даже позавчера я был на игре с «Крыльями». За всю игру наиграли на один момент, а в конце самарцы сами себе забили. Нельзя сказать, что ЦСКА переиграл, но зато дотерпел. Но всё же что они, что «Динамо» пока оставляют желать лучшего.
А вот «Спартак» уже сколько игр не может победить, но тут обратная ситуация – мяч не идёт в ворота. В той же игре с «Ахматом» моментов было на 3-4 встречи, но не идёт мяч, и всё. Но у болельщиков, по крайней мере, меньше претензий будет. Видно, что команда старается, бьётся. По «Спартаку» могу сказать, что игра есть – это самое главное. А очки придут», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».
- 7 апреля 2023
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