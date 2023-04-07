Роман Широков считает, что «Спартак» сможет одержать победу в матче с «Динамо»
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Бывший футболист, а ныне генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 8 апреля. Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 мск.
«Спартак» сможет одержать победу в матче с «Динамо». А почему нет? Трудно сказать, сказывается ли отсутствие Промеса и Джикии на игре «Спартака», но если они лидеры, то сказывается, конечно. Сложно что-то комментировать касательно возможной отставки Йокановича. Надо находиться внутри команды, чтобы знать всю ситуацию по принятию решений», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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