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Правительство подготовило законопроект о включении новых регионов в систему спорта России

Правительство подготовило законопроект о включении новых регионов в систему спорта России
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Кабмин подготовил законопроект, позволяющий тренерам, спортсменам и судьям из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей пользоваться всеми видами государственной помощи.

Документ позволит новым регионам создавать спортивные федерации и входить в общероссийские, также он допускает присвоение спортивных разрядов и званий. Спортсмены и команды из новых регионов смогут участвовать в соревнованиях любого уровня, как индивидуально, так и в составе российских сборных. Кроме того, по этому закону граждане, имеющие значок ГТО, будут получать дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.

«Такие меры помогут сохранить спортивные традиции, и у молодёжи появится больше возможностей, чтобы добиваться высоких результатов», – цитирует председателя правительства Михаила Мишустина пресс-служба Кабмина.

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