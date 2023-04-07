Хави всю ночь пересматривал матч с «Реалом», чтобы разобрать ошибки «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави всерьёз отреагировал на поражение от мадридского «Реала» (0:4) в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Специалист после встречи всю ночь пересматривал игру, чтобы разобраться в ошибках. На утро он провёл собрание с игроками, где разобрал моменты, в которых команда могла сыграть иначе. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».
Это поражение не позволило «Барселоне» выйти в финал турнира. Первая встреча между командами завершилась победой сине-гранатовых со счётом 1:0. Каталонцы продолжают борьбу в чемпионате Испании, где после 27 матчей команда набрала 71 очко и занимает первое место. На втором месте располагается тот же «Реал», набравший 59 очков.
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