«Ростов» интересуется вратарём «Краснодара» Станиславом Агкацевым

«Ростов» проявляет интерес к голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Агкацев нравится тренеру вратарей «Ростова» Виталию Кафанову. Не исключено, что летом стороны начнут переговоры», — добавил источник «Чемпионата».

На счету 21-летнего голкипера шесть матчей в Российской Премьер-Лиге в сезонах-2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, в них Агкацев пропустил 14 голов. Также на его счету один еврокубковый матч – ответная игра 1/16 финала Лиги Европы с «Динамо» Загреб, которая завершилась минимальным поражением «Краснодара» со счётом 0:1.

Станислав Агкацев вызывался в молодёжную сборную России начиная с 2021 года. В четырёх матчах на этом уровне он пропустил один гол.