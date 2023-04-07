Kara Kross и Алла Михеева — в топ-5 спортивных VK Клипов за неделю
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных VK Клипов — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
На этой неделе в подборку лучших спортивных клипов тренда попали Андрей Богданов, Анжелика Гаврилова, Kara Kross, Алла Михеева и Павел Пронин.
Участвуйте в новом спортивном тренде от VK Клипов. Расскажите о ваших спортивных достижениях: тренировках, прогрессе, истории побед и поражений.
VK Клипы — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных роликов. За 2022 год среднесуточное число приблизилось к отметке в 836 млн, а число контента увеличилось в 3,5 раза.
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