Kara Kross и Алла Михеева — в топ-5 спортивных VK Клипов за неделю

«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных VK Клипов — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.

На этой неделе в подборку лучших спортивных клипов тренда попали Андрей Богданов, Анжелика Гаврилова, Kara Kross, Алла Михеева и Павел Пронин.

Участвуйте в новом спортивном тренде от VK Клипов. Расскажите о ваших спортивных достижениях: тренировках, прогрессе, истории побед и поражений.

VK Клипы — это активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных роликов. За 2022 год среднесуточное число приблизилось к отметке в 836 млн, а число контента увеличилось в 3,5 раза.