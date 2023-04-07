«Барселона» намерена предложить Лионелю Месси годичный контракт
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«Барселона» по-прежнему рассматривает возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который по окончании сезона станет свободным агентом. Испанский клуб намерен предложить 35-летнему футболисту контракт на год. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, в «Барселоне» с оптимизмом смотрят на заключение сделки, которая стала бы для клуба экономически выгодной. Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена сделать предложение Месси в период с 3 по 9 апреля.
Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, ранее он 21 год находился в структуре «Барселоны». В 33 матчах нынешнего сезона на счету аргентинского форварда 18 голов и 17 результативных передач.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик:
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