Алексей Сафонов: пока Карпин у руля сборной, Дзюбу можно не ждать

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался на тему возможного возвращения форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Локомотив» – «Зенит» действительно вывеска тура. Будет очень интересно посмотреть на игру. Артёма на этот матч настраивать точно не придётся. В таком возрасте, в 34 года, перегорать уже поздно. У каждого нападающего своя манера игры. Допустим, тот же Константин Тюкавин более разноплановый, чем Дзюба. В месяц, когда Артёма признали лучшим, он четыре забил. Тюкавин тоже четыре забил. Я не вижу, что Дзюба был на голову всех сильнее…

Карпин свою позицию уже давно высказал: «На товарищеские игры никого старше 30 лет не собираюсь вызывать, кроме вратарей». Думаю, что пока Карпин у руля сборной, Дзюбу можно не ждать. Но если вдруг произойдёт смена тренера, то, наверное, у Артёма есть шансы», – приводит слова Сафонова «Татар-информ».