«Барселона» откажется от покупки Софьяна Амрабата из-за стоимости игрока

«Барселона» в летнее трансферное окно рассматривает покупку футболиста с функционалом полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Однако марокканского хавбека клуб не намерен покупать из-за его стоимости. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в «Твиттере».
В зимнее трансферное окно 26-летний Амрабат был близок к переходу в «Барселону»: сине-гранатовые предлагали аренду с правом выкупа, однако это не устроило «Фиорентину». Из-за этого Амрабат пропустил тренировку и был исключён из заявки на матч. Вскоре он одумался и вновь стал полноправным футболистом состава «Фиорентины».
В нынешнем сезоне Амрабат принял участие в 39 матчах во всех турнирах. Вместе со сборной Марокко Софьян дошёл до полуфинала чемпионата мира.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
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