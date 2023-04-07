В Ла Лиге намерены ослабить несколько пунктов фэйр-плей из-за проблем местных клубов

Руководство чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги) рассматривает упрощение некоторых пунктов из финансового фэйр-плей. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».
По сведениям источника, это связано с финансовыми проблемами клубов лиги. Текущие правила усложняют им жизнь, завязывая рукава в вопросах формирования состава. Клубы вынуждены подстраиваться под зарплатный фонд, который устанавливается для каждой команды в индивидуальном порядке, исходя из множества факторов.
Сообщается, что это не поможет «Барселоне» избавиться от всех проблем с финансовым фэйр-плей, но слегка облегчит её руководителям работу и приблизит к подписанию свободным агентом Лионеля Месси летом 2023 года.
Видеообзор. Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро:
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
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