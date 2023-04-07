Мостовой: «Спартак» выглядит предпочтительнее, но не может же «Динамо» всегда проигрывать

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В матче «Спартака» и «Динамо» для меня фаворит — команда Абаскаля. Спартаковцы выглядят получше, плюс они играют дома. Более того, «Динамо» вылетело из Кубка России — это большой удар для них. Поэтому «Спартак» выглядит предпочтительнее. С другой стороны, «Динамо» же тоже не может всё время проигрывать: должно быть какое-то самолюбие. Многих динамовских футболистов уже вознесли, хотя они только начинают свой футбольный путь. Поэтому и происходит непонятно что. В любом случае игра будет интересной: мы не привыкли, что «Спартак» и «Динамо» одновременно проводят неудачную серию.

Понятно, что отсутствие Джикии и Промеса в каком-то отдельно взятом матче может и не повлиять на игру «Спартака». Но тут ещё важен и уровень соперника. И в матче с «Уралом» потеря двух основных игроков сказалась. Но и у «Динамо» есть потери: тот же Смолов не играет. И многие уже говорят, что Фёдор уже не тот — у нас любят это делать. Говорили, что и Дзюба уже никакой, а вон как получилось», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.