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Павел Погребняк: рановато говорить, что «Локомотив» избежал стыковых матчей

Павел Погребняк: рановато говорить, что «Локомотив» избежал стыковых матчей
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от концовки текущего сезона в исполнении московского «Локомотива».

«Не сомневаюсь, что у «Локомотива» в этом сезоне будет всё хорошо, но рановато говорить, что избежали стыковых матчей. Ещё надо набрать некоторое количество очков, чтобы с уверенностью об этом сказать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 21 тура «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в его активе 25 очков. Команда Михаила Галактионова опережает зону стыковых матчей на шесть очков. Актуальная серия побед «Локомотива» насчитывает четыре тура чемпионата. В воскресенье, 9 апреля, в матче 22-го тура москвичи на своём поле примут лидера РПЛ — «Зенит».

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