Руководство «Барселоны» встретится с Ла Лигой, чтобы найти возможность для перехода Месси

Представители «Барселоны» на следующей неделе запланировали встречу с руководством Ла Лиги, чтобы найти возможность для подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце сезона. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, клуб уже подготовил план, который позволит ему вписаться в рамки финансового фэйр-плей в вопросе возвращения 35-летнего аргентинца. Сейчас потенциальный переход осложняет лишь неустойчивое финансовое положение «Барселоны»: из-за правил Ла Лиги клубам нужно существенно сократить зарплатную ведомость перед новыми подписаниями.
Возможное возвращение Месси — главная спортивная новость последних недель. Лионель находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.
Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе. Видеоролик:
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