В консультативный совет УЕФА войдут мировые звёзды футбола: Моуринью, Саутгейт, Зидан…

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создал новый консультативный орган – комитет по футболу, который объединит выдающихся тренеров и знаменитых футболистов. Председателем совета стал бывший игрок сборной Хорватии и «Милана» Звонимир Бобан. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Times.

На рассмотрение комитета будут выносить вопросы, касающиеся правил игры, судейства и футбольного календаря. На данный момент подтверждено участие 20 членов, в том числе Карло Анчелотти, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьера Санетти, Луиша Фигу, Филиппа Лама, Рональда Кумана, Микаэля Лаудрупа, Рафы Бенитеса, Роберто Мартинеса, Предрага Миятовича, Юргена Клинсмана, Руди Фёллера, Петра Чеха, Хуана Маты и Робби Кина. Патрик Виейра и Дидье Дрогба также получили приглашения.

Кроме того, британское издание сообщает, что ряды звёздной команды могут пополнить главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, португальский специалист Жозе Моуринью, легенда сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан, а также Рио Фердинанд. Первое заседание комитета запланировано на 24 апреля.