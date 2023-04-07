Алексей Сафонов — о Слуцком: думаю, что последнее слово в футболе он ещё не сказал

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о работе Леонида Слуцкого на телевидении и возможном возвращении специалиста к тренерской деятельности.

«Главное, чтобы человеку нравилось и он получал удовольствие. Слуцкий выигрывал чемпионат, Кубок, поработал со сборной. Если нравится там, пусть пробует себя там. Но я думаю, что последнее слово в футболе он ещё не сказал. Ему просто потребовалась перезарядка. После тяжёлой работы в «Рубине» ему нужна была пауза. Если будет какое-то серьёзное предложение, он наверняка вернётся в футбол. Топ-клубы, думаю, его точно не возьмут. А вот команды, которые пониже, вполне себе вариант для Слуцкого», – цитирует Сафонова «Татар-информ».

Слуцкий покинул пост тренера «Рубина» 15 ноября 2022 года. 51-летний тренер проработал в Казани почти три года, под его руководством по окончании сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу. Сейчас бывший тренер является завсегдатаем различных шоу на телевидении и в интернете.