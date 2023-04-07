Кечинов: надеюсь, в дерби с «Динамо» «Спартак» выплеснет все прошлые упущенные моменты

Бывший нападающий Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«К дерби «Спартак» и «Динамо» подошли не в самом лучшем эмоционально-психологическом состоянии. Они показывают не тот результат, который все ждут. «Динамо» неудачно выступило в чемпионате, проиграв на своём поле «Сочи». Сейчас вылетели из Кубка России, проиграв «Акрону». «Спартак» в последних двух матчах сыграл вничью с «Ахматом» и проиграл «Уралу». Но тем интереснее будет посмотреть матч между этими командами и узнать, кто быстрее преодолеет спад. Дерби определит дальнейшую игру этих команд.

Как мне кажется, «Спартак» сильнее «Динамо», поэтому у него больше шансов победить. Неудачные результаты тоже подстёгивают команду. «Спартак» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. У команды очень поставленная игра и создаются моменты, но неважно с их реализацией. В дерби будет доступен Соболев, который не играл в Екатеринбурге. Надеюсь, все упущенные моменты в матчах с «Ахматом», «Оренбургом» и «Уралом» выплеснутся в дерби с «Динамо», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.