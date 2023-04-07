Динияр Билялетдинов: посмотрим, как Артём Дзюба избежит крепких лап защитников «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от игры «Локомотива» с «Зенитом».

«Локомотив» сейчас в неплохой форме. «Зениту» тоже очень нужно победить. Играют в Москве — «Локомотиву» будет что предложить при условии хорошей организованности на протяжении всей игры. В этом случае «Зенит» может и не добиться успеха. Но на бумаге петербуржцы — фаворит.

У Дзюбы всегда запредельная мотивация против лучших команд. В этих играх он может быть раздражителем. Если смогут доставить до него мяч — это всегда достаточно опасно. Но «Зенит» тоже будет учитывать это. Посмотрим, как Артём избежит крепких лап защитников «Зенита», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало матча — в 20:00 мск.