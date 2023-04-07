Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Лионеля Месси в «Барселону»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который по-прежнему не продлевает истекающий контракт с парижским клубом, всё ближе к возвращению в «Барселону». Крупный спонсор из ОАЭ намерен профинансировать этот переход. Об этом сообщает журналист Шей Лугасси в «Твиттере».
По сведениям источника, спонсор намерен влить в клуб средства, которые позволят ему избежать проблем с фэйр-плей и заработным фондом в случае подписания 35-летнего аргентинца. Сейчас «Барселона» находится в поиске всех возможных вариантов для осуществления этого возвращения: на текущий момент клуб не может позволить себе подписание Лионеля Месси.
Лионель Месси отказался жать руку Вауту Вегорсту после матча чемпионата мира в Катаре. Видеоролик:
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