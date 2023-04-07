Моуринью изменил привычный распорядок «Ромы», опасаясь шпионов соперника

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью изменил тактические упражнения команды из-за опасений, что тренерский штаб ближайшего соперника римлян по чемпионату, «Торино», может отправить шпионов. Португальский специалист считает, что Микеле Ореккьо (в штабе «Торино» отвечает за сбор информации о соперниках) может заглянуть на последнюю тренировку перед матчем, который состоится в субботу, 8 апреля. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Помимо ротации тактических схем, Моуринью предпринял и другие меры безопасности. Он отправил одного из помощников прогуляться вокруг тренировочной площадки, чтобы проверить, действительно ли можно подсматривать, спрятавшись между заграждениями. Надо сказать, тренировочную базу «Ромы» со всех сторон окружают спонсорские баннеры, которые закрывают поле от любопытных глаз, тем не менее для Жозе этого оказалось недостаточно.

«Рома» ведёт упорную борьбу с «Интером», «Миланом» и «Аталантой» за место в четвёрке лучших чемпионата Италии. За 10 туров до конца подопечные Моуринью находятся на пятом месте, сравнявшись по очкам с «Интером», который идёт четвёртым, и на одно очко отставая от «Милана».