В РФС подтвердили, что российские судьи могут быть приглашены на летний турнир CAFA

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на информацию о том, что российские арбитры могут принять участие в летнем турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Российских судей могут пригласить работать на летний турнир CAFA. Этот вопрос сейчас обсуждается», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что рассматривается вопрос приглашения российских арбитров для работы в летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. На стадии согласования находится вопрос приглашения российских арбитров для работы на турнире. Он будет рассмотрен на заседании судейского комитета CAFA, который примет окончательное решение.

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