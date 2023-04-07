Клубы Саудовской Аравии не уверены в подписании Месси. Этого не было с Роналду

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который по окончании сезона, вероятно, станет свободным агентом, с меньшей долей вероятности перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, саудовские клубы не испытывают оптимизма в вопросе подписания 35-летнего аргентинца. Этого не было при переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср», чей трансфер также был оформлен в статусе свободного агента. Для Месси же деньги не являются решающим фактором при выборе дальнейшего места продолжения карьеры.

Главным претендентом на подписание Месси является «Барселона», которая ищет всевозможные способы для осуществления этого перехода.

Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки. Видеоролик: