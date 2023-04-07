Гаврилов: не строю иллюзий относительно матча «Спартака» и «Динамо», команды не блещут

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что успех в предстоящем дерби может стать определяющим для любой из двух команд в концовке сезона.

«Я не строю особых иллюзий относительно дерби «Спартак» – «Динамо». Потому что ни одна, ни другая команда не блещет в последних матчах и не показывает стабильную игру.

У «Спартака» должен быть настрой, иначе как тогда выходить играть – спустя рукава? Если одна из команд победит в дерби, она лучше проведёт концовку сезона. Да, у «Спартака» есть потери: Промес и Джикия. Но надеюсь, команда покажет хорошую игру и победит. «Динамо» вылетело из Кубка России. У них есть момент неудовлетворения. Это может сказаться по-разному: футболисты могут вообще раскиснуть или встрепенуться и будут делать акцент на следующих играх, и захотят провести концовку чемпионата достойно.

В нашем чемпионате каждая команда страдает одни и тем же – нет командной игры. Голы забиваются из-за сплошных ошибок со стороны обороняющихся. Поэтому в дерби «Спартак» – «Динамо» победит тот, кто допустит меньше ошибок в обороне», – сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 8 апреля. Начало матча — в 19:30 мск.