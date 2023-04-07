Мостовой: вдвойне интересно наблюдать за Дзюбой в игре с «Зенитом», Артём может и сострить

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры «Локомотива» с «Зенитом».
«Доставит ли Дзюба проблемы «Зениту»? Я бы не делал на этом акцент. Футбол такая игра, что любой может создать неприятности. Уже хорошо то, что Артём вернулся: он играет и много забивает. Мотивация мотивацией, но надо чтобы и силёнки были.
Я много раз видел мотивированных, но потом смотришь на них — ножки не бегут, голова не думает. И ты думаешь: «Ничего себе! Зато как в раздевалке орал и кричал». Я столько раз такое видел.
В любом случае будет вдвойне интересно наблюдать за Дзюбой в матче с «Зенитом», откуда его убрали. К тому же Артём и на язык острый — может что-нибудь такое сказать и сострить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 7 апреля 2023
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