Мбаппе устал, что его воспринимают как игрока, cтавящего себя выше «ПСЖ» — Le Parisien

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который негативно отреагировал на последний рекламный ролик французской команды, также недоволен тем, что все считают его игроком, который ставит себя выше проекта. Об этом сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, 24-летний французский бомбардир устал от подобных фраз и не считает себя игроком, который ставит себя выше проекта, «ПСЖ» и того, кто решает всё в этой команде.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе будет ежегодно получать по € 60 млн от «ПСЖ» за лояльность. В 2022 году француз мог перейти на правах свободного агента в мадридский «Реал», но подписал новый контракт с парижанами на три сезона.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик: