Журова: не ожидала от Кержакова слов про отъезд
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова российского экс-футболиста и действующего тренера Александра Кержакова. Форвард признался, что на время уехал из страны из-за обстановки вокруг.
«Ну, уехали звёзды. Что мы с ними будем делать? Смотря что они говорят. Они в первую очередь, конечно, люди, и у них есть свои какие-то человеческие реакции. Но от Кержакова не ожидала, давайте говорить честно. Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», — цитирует Журову «Говорит Москва».
Ранее Кержаков рассказал, как узнал о своём увольнении из «Пари Нижний Новгород».
Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?
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