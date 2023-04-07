Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» реабилитировался за последнюю неудачу, обыграв «Лечче»

«Наполи» реабилитировался за последнюю неудачу, обыграв «Лечче»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 29-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» в гостях минимально обыграл «Лечче». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Гости вышли вперёд на 18-й минуте матча, когда с передачи Ким Мин Джэ отличился Джованни Ди Лоренцо. В начале второго тайма усилиями Федерико Ди Франческо «Лечче» восстановил равновесие, но уже спустя 12 минут гол в свои ворота Владимиро Фальконе предопределил исход встречи.

«Наполи» реабилитировался за поражение в игре с «Миланом» в прошлом туре (0:4) и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии. В активе команды Спаллетти 74 очка, ближайшего преследователя она опережает на 19 очков, но у «Лацио» на одну игру меньше. Следующий матч «Наполи» проведёт дома с «Вероной» 15 апреля. «Лечче», потерпевший пятое поражение подряд, занимает 16-е место в Серии А.

Италия - Серия А. 29-й тур
07 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Ди Лоренцо – 18'   1:1 Ди Франческо – 52'   1:2 Фальконе – 64'
Материалы по теме
«Интер» на последних минутах упустил победу над «Салернитаной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023