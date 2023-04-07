Александр Зинченко нарушает правила реже всех в АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко совершает фол каждые 583 минуты в матчах английской Премьер-лиги. Украинский футболист нарушает правила реже всех в лиге. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Также в топ-5 лучших футболистов лиги по этому показателю входят Мадс Расмуссен (465/«Брентфорд»), Итан Пиннок (360/«Брентфорд»), Эзри Конса (279/«Астон Вилла») и Свен Ботман (238/«Ньюкасл»).

В выборку попали все футболисты, кроме вратарей, сыгравшие в нынешнем сезоне чемпионата Англии свыше 900 минут.

26-летний Александр Зинченко перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити» летом 2022 года. В 28 матчах за команду на его счету гол и две результативные передачи.

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