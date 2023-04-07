Петрушин: «Челси» сыграл с Захаряном злую шутку
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Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказался о предстоящем матче «Спартака» и бело-голубых в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Вывеска интересная. Но она, к сожалению, стала утрачивать свою актуальность, хотя в моё время матч «Спартак» — «Динамо» был особенным. Можно было проиграть любому клубу из Москвы, но только не «Спартаку». Положение команд в турнирной таблице в дерби уж точно не играет роли.
В команде собраны хорошие игроки. Единственное, Захарян выглядит не лучшим образом. «Челси» сыграл с ним злую шутку. Пока он не вернулся на свой прежний уровень, который демонстрировал ранее», — цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
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