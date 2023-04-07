«Барселона» намерена арендовать Жоау Канселу из-за бездействия «Баварии»
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», следующий сезон может также провести в аренде. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, немецкий клуб не собирается выкупать 28-летнего португальского футболиста по окончании сезона. Канселу также не входит в планы «Манчестер Сити», несмотря на долгосрочный контракт до 2027 года, поэтому «Барселона» готова рассмотреть вариант с арендой Жоау на следующий сезон. В клубе уверены, что «горожане» согласятся отпустить своего футболиста.
Канселу выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года.
Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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