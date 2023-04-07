Экс-президент «Барселоны» — о Месси: в Париже Лео свистят, а здесь его любят

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался на тему возможного возвращения в клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Именно при Гаспаре аргентинец в 2000 году подписал первый контракт с сине-гранатовыми.

«Если Месси будет выбирать новый клуб, исходя из экономических соображений, то наверняка он получит предложения лучше. Однако если он сделает это от всего сердца, то в мире нет места, где его хотят видеть так же сильно, как в «Барселоне».

В Париже ему свистят, а в Барселоне все любят Лео. Он может завершить свою карьеру в команде и остаться в ней на всю жизнь. Сейчас это не разговоры про деньги, ведь у клуба плохое финансовое состояние», — приводит слова Гаспара Marca.

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик: