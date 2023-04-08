«Ницца» планирует предложить Аарону Рэмси новый контракт

Капитан сборной Уэльса Аарон Рэмси, чья карьера в «Ювентусе» не задалась из-за череды травм, нашёл себя в «Ницце», куда он перебрался прошлым летом в качестве свободного агента. Бывший игрок «Арсенала» провёл 28 матчей в текущем сезоне, и этого хватает для автоматического продления контракта ещё на один год, но боссы «орлят» хотят большего, сообщает L’Equipe.
По информации издания, активно ведутся переговоры о продлении соглашения на несколько лет, и в случае успеха семья игрока планирует переехать из Уэльса на Лазурный берег. 32-летний полузащитник, которого считают одним из лидеров команды, сейчас близок к заключению нового контракта, по которому он останется в «Ницце» как минимум ещё на два года.
«Ницца» остаётся непобедимой с января, когда тренерские обязанности после отставки Люсьена Фавра начал выполнять бывший капитан «орлят» Дидье Дигар. После 29 туров южане занимают восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 с 45 очками в активе.
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