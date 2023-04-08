«ПСЖ» связался с окружением Беллингема по переходу игрока в клуб

«ПСЖ» контактировал с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом по поводу перехода в французский клуб.

Как сообщает Cadena Ser, парижский клуб вступил в борьбу с «Реалом» за английского футболиста. В последнюю неделю «ПСЖ» связался с окружением 19-летнего игрока.

В то же время представители окружения Беллингема месяц назад были в Мадриде и общались с «Реалом». Также на игрока претендует «Манчестер Сити».

Утверждается, что «ПСЖ» начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределённости по поводу будущего форварда команды Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, где он будет главным действующим лицом.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами: