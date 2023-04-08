«ПСЖ» связался с окружением Беллингема по переходу игрока в клуб
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«ПСЖ» контактировал с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом по поводу перехода в французский клуб.
Как сообщает Cadena Ser, парижский клуб вступил в борьбу с «Реалом» за английского футболиста. В последнюю неделю «ПСЖ» связался с окружением 19-летнего игрока.
В то же время представители окружения Беллингема месяц назад были в Мадриде и общались с «Реалом». Также на игрока претендует «Манчестер Сити».
Утверждается, что «ПСЖ» начал проявлять интерес к Джуду из-за неопределённости по поводу будущего форварда команды Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что сам Беллингем хотел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, где он будет главным действующим лицом.
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