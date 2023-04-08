Президент УЕФА: Месси должен был что-то сказать Мартинесу, жест с перчаткой – это ужасно

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал празднование вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 отвратительным.

«Месси должен был что-то сказать, сказать Мартинесу прекратить это делать, проявить уважение. В конце концов, Месси весь год играет с Мбаппе.

Я не могу понять, почему Мартинес высмеивает Мбаппе, все эти вещи с куклами и тому подобное. Это неспортивное поведение, это было примитивно, и мне это не нравилось.

Жест с перчаткой – это отвратительно. Так не делают. Ты выиграл чемпионат мира! Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек...», – приводит слова Чеферина Marca.

Мбаппе повторил скандальный жест Мартинеса с ЧМ-2022: