Саудовская Аравия хочет сделать Месси послом заявки на проведение ЧМ

В Саудовской Аравии намерены сделать аргентинского нападающего Лионеля Месси послом заявки страны на проведение чемпионата мира.
Как сообщает Marca, в стране не уверены, что форвард «ПСЖ» согласится на переход в один из местных клубов, несмотря на крупное предложение. Аргентинцу предложили € 350 млн в год по контракту на два сезона, по истечении которого Месси станет послом Саудовской Аравии в футбольном плане, в том числе в продвижении заявки на страны на один из чемпионатов мира.
В трансфере Месси были заинтересованы «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», однако Лионель намерен дождаться других вариантов продолжения карьеры. Поэтому в Саудовской Аравии нет оптимистичных ожиданий по поводу трансфера.
Тем не менее, есть убеждённость, что Месси согласится представлять страну в мире как посол футбола. Это касается и планов Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. При этом, возможно, Месси не будет продвигать заявку саудовцев на ЧМ-2030, поскольку на этот турнир претендует Аргентина.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ:
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