Быстров: не думаю, что «Спартак» попал в какую-то яму, не вижу проблем в игре команды

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

«Не думаю, что «Спартак» попал в яму, я этого не видел. Да, у каждой команды есть взлеты и падения. Если вернемся к игре против «Урала», то в Екатеринбурге всем тяжело. Не вижу никаких проблем в игре «Спартака», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» уступил «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Спартак» уступил по сумме двух матчей (2:3) и отправился в нижнюю сетку Пути регионов.

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном». Ранее соперник красно-белых прошёл московское «Динамо». «Акрон» одержал победу в серии пенальти (4:1). Основное время матча завершилось вничью — 0:0.