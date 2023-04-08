Аршавин: Дзюбе повезло с «Локомотивом», а команде повезло с ним

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего Артёма Дзюбы за «Локомотив».

«Шокирован ли результативностью Дзюбы в «Локомотиве»? Не шокирован, но удивлён. Для меня было понятно, что он будет забивать. Но чтобы в четырех матчах шесть голов… Плюс команда выигрывает в сложных матчах. Он — молодец. Удивил меня тем, что полгода в футбол не играл, по большому счету, а сейчас выглядит так здорово. Считаю, что и ему повезло с «Локомотивом», и команде повезло с ним», — приводит слова Аршавина Sport24.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в начале февраля 2023 года, подписав контракт до конца сезона на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что форвард может продлить контракт с московским клубом.